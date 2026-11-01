Gibson Energy Aktie
WKN DE: A1JJ49 / ISIN: CA3748252069
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gibson Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Gibson Energy veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,364 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 CAD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,88 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,88 Milliarden CAD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,20 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,21 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,46 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 10,69 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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