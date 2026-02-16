Gibson Energy Aktie

Gibson Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJ49 / ISIN: CA3748252069

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Gibson Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gibson Energy wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,291 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gibson Energy -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gibson Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,36 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,24 CAD, gegenüber 0,940 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 11,22 Milliarden CAD im Vergleich zu 11,78 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Gibson Energy Inc.

Analysen zu Gibson Energy Inc.

Aktien in diesem Artikel

Gibson Energy Inc. 17,50 0,57% Gibson Energy Inc.

