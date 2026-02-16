Gibson Energy Aktie
Ausblick: Gibson Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gibson Energy wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,291 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gibson Energy -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Gibson Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,36 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,24 CAD, gegenüber 0,940 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 11,22 Milliarden CAD im Vergleich zu 11,78 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
