Gibson Energy Aktie
WKN DE: A1JJ49 / ISIN: CA3748252069
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Gibson Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gibson Energy äußert sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,288 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gibson Energy 0,370 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Gibson Energy 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,34 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gibson Energy 2,76 Milliarden CAD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,968 CAD im Vergleich zu 1,21 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 9,68 Milliarden CAD, gegenüber 10,69 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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