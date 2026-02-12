Ausblick: giftee stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

giftee wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 18,77 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte giftee -41,030 JPY je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,59 Milliarden JPY – ein Plus von 33,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem giftee 2,69 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 53,18 JPY, gegenüber -17,330 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 14,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,55 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

