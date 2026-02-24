GIG SOFTWARE P.L.C. Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie

GIG SOFTWARE P.L.C. Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVY / ISIN: SE0022760229

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: GIG SOFTWARE PLC Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GIG SOFTWARE PLC Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,010 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,510 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 10,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 101,2 Millionen SEK erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,093 EUR, gegenüber -0,510 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 38,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 120,4 Millionen SEK generiert wurden.

