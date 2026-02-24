GIG SOFTWARE P.L.C. Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A40QVY / ISIN: SE0022760229
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: GIG SOFTWARE PLC Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GIG SOFTWARE PLC Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,010 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,510 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 10,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 101,2 Millionen SEK erzielt wurde.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,093 EUR, gegenüber -0,510 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 38,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 120,4 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!