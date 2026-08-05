Ausblick: GigaCloud Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GigaCloud Technology wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,900 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,910 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 380,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,18 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at