GigaCloud Technology Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQWV / ISIN: KYG386441037
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: GigaCloud Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
GigaCloud Technology wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,900 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,910 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 380,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,18 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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