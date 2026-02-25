Ausblick: GigaCloud Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GigaCloud Technology wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,575 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GigaCloud Technology ein EPS von 0,760 USD je Aktie vermeldet.

GigaCloud Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 332,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,06 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,16 Milliarden USD waren.

