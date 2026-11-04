GigaCloud Technology Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DQWV / ISIN: KYG386441037

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: GigaCloud Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GigaCloud Technology lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GigaCloud Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,13 Prozent erhöht. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll GigaCloud Technology 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 389,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GigaCloud Technology 332,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,57 Milliarden USD, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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