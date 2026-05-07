Ausblick: GigaCloud Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GigaCloud Technology wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,825 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GigaCloud Technology 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GigaCloud Technology in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 342,6 Millionen USD im Vergleich zu 271,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,93 USD, gegenüber 3,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at