GigaDevice Semiconductor (Beijing a Aktie
WKN DE: A2PBHV / ISIN: CNE1000030S9
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
GigaDevice Semiconductor (Beijing) A wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,08 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A ein EPS von 0,350 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 50,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,87 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,91 Milliarden CNY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,29 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,48 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,80 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,17 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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