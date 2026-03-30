Ausblick: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A stellt am 31.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,787 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,60 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 52,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,66 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 9,41 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,33 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at