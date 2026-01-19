Gigante Salmon AS Registered Shs Aktie

Gigante Salmon AS Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTW3 / ISIN: NO0011013765

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: Gigante Salmon AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gigante Salmon AS Registered lässt sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gigante Salmon AS Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,025 NOK gegenüber 0,000 NOK im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 63,3 Millionen NOK erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,435 NOK je Aktie, gegenüber -0,010 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 108,0 Millionen NOK. Im Fiskaljahr zuvor waren 0,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

