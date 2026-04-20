Ausblick: Gigante Salmon AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gigante Salmon AS Registered wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,050 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 72,8 Millionen NOK, was einem Umsatz von 0,0 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,030 NOK, gegenüber 0,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 365,3 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,6 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at