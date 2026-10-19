Gigante Salmon AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CTW3 / ISIN: NO0011013765
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gigante Salmon AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gigante Salmon AS Registered äußert sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,087 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gigante Salmon AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 NOK in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Gigante Salmon AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,283 NOK im Vergleich zu 0,000 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 224,5 Millionen NOK, gegenüber 71,6 Millionen NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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