Ausblick: Gilat Satellite Networks legt Quartalsergebnis vor

Gilat Satellite Networks präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,040 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gilat Satellite Networks -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 114,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 24,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 92,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,500 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 509,5 Millionen USD, gegenüber 451,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at