Ausblick: Gilat Satellite Networks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gilat Satellite Networks lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,143 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gilat Satellite Networks in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 126,5 Millionen USD im Vergleich zu 117,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,615 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,340 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 506,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 451,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net