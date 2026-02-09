Ausblick: Gilat Satellite Networks vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gilat Satellite Networks lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,137 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Gilat Satellite Networks nach den Prognosen von 4 Analysten 133,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 70,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,577 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 447,8 Millionen USD, gegenüber 305,5 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at