Ausblick: Gilat Satellite Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gilat Satellite Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,110 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,29 Prozent verringert. Damals waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gilat Satellite Networks in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 120,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 105,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,593 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 509,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 451,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at