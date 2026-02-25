Ausblick: Gildan Activewear informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gildan Activewear stellt am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,953 USD gegenüber 1,20 CAD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,15 Milliarden USD betragen, verglichen mit 1,15 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,37 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,64 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,48 Milliarden CAD in den Büchern standen.

