Ausblick: Gildan Activewear stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gildan Activewear stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten schätzen, dass Gildan Activewear für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,61 Milliarden USD betragen, verglichen mit 1,27 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,65 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,13 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,05 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at