Ausblick: Gildan Activewear stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gildan Activewear wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,350 USD je Aktie gegenüber 0,800 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 10 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,14 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,02 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,65 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,14 Milliarden USD, gegenüber 5,05 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at