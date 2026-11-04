Gildan Activewear Aktie

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WKN: 915121 / ISIN: CA3759161035

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Gildan Activewear zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gildan Activewear wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gildan Activewear noch 1,12 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,62 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,25 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,65 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,93 Milliarden USD, gegenüber 5,05 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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