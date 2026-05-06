Ausblick: Gilead Sciences legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gilead Sciences wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gilead Sciences im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,04 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Gilead Sciences nach den Prognosen von 23 Analysten 6,91 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,65 Milliarden USD umgesetzt worden.

26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,22 Milliarden USD, gegenüber 29,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at