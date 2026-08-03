Ausblick: Gilead Sciences präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gilead Sciences präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -7,260 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Gilead Sciences im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,77 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,754 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,78 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 30,43 Milliarden USD, gegenüber 29,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at