09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gilead Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gilead Sciences lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

22 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gilead Sciences in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 7,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,11 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 29,23 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,73 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

Aktien in diesem Artikel

Gilead Sciences Inc. 127,64 -1,22% Gilead Sciences Inc.

