Ausblick: Ginkgo Bioworks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ginkgo Bioworks wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,895 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 51,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,1 Millionen USD gegenüber 49,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,765 USD aus. Im Vorjahr waren -5,640 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 100,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 170,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at