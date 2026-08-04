Ginkgo Bioworks Holdings Aktie
WKN DE: A40KL9 / ISIN: US37611X2099
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ginkgo Bioworks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ginkgo Bioworks wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,895 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 51,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,1 Millionen USD gegenüber 49,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,765 USD aus. Im Vorjahr waren -5,640 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 100,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 170,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A
|
07:01
|Ausblick: Ginkgo Bioworks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Ginkgo Bioworks präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Ginkgo Bioworks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A
Aktien in diesem Artikel
|Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A
|8,94
|10,51%