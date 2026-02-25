Ausblick: Ginkgo Bioworks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ginkgo Bioworks gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,455 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,000 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 37,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 43,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -5,640 USD je Aktie, gegenüber -10,540 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 173,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 227,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at