Ginkgo Bioworks Holdings Aktie
WKN DE: A40KL9 / ISIN: US37611X2099
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ginkgo Bioworks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ginkgo Bioworks veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,678 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 44,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 21,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 38,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,910 USD, gegenüber -5,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 85,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 170,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A
|
04.11.26
|Ausblick: Ginkgo Bioworks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Ginkgo Bioworks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Ginkgo Bioworks präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A
Aktien in diesem Artikel
|Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A
|11,65
|8,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.