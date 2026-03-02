Ausblick: Gitlab A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gitlab A stellt am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 27 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,230 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 252,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 211,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

26 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,892 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 947,0 Millionen USD, gegenüber 759,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at