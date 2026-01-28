Ausblick: Gjensidige Forsikring ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gjensidige Forsikring ASA gibt am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,14 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 31,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,38 NOK erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,99 Milliarden NOK gegenüber 11,06 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,57 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 10,01 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 42,84 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 42,77 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at