Gjensidige Forsikring ASA Aktie

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WKN DE: A1C47M / ISIN: NO0010582521

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12.07.2026 07:01:06

Ausblick: Gjensidige Forsikring ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gjensidige Forsikring ASA wird am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,31 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,53 NOK erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,29 Milliarden NOK gegenüber 11,94 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,38 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 12,83 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,07 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 48,23 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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