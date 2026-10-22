Gjensidige Forsikring ASA Aktie
WKN DE: A1C47M / ISIN: NO0010582521
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gjensidige Forsikring ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gjensidige Forsikring ASA wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,68 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,13 NOK je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,80 Milliarden NOK – das wäre ein Abschlag von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,49 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,94 NOK im Vergleich zu 12,83 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 45,93 Milliarden NOK, gegenüber 48,23 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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