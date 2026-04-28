Gjensidige Forsikring ASA Aktie

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WKN DE: A1C47M / ISIN: NO0010582521

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Gjensidige Forsikring ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gjensidige Forsikring ASA präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,97 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,60 NOK je Aktie erzielt worden.

Gjensidige Forsikring ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,94 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,22 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,61 NOK, gegenüber 12,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 46,35 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,23 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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