Ausblick: Glacier Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Glacier Bancorp wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,648 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Glacier Bancorp nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 308,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 322,5 Millionen USD umgesetzt worden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at