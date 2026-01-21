Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|
21.01.2026 07:01:06
Ausblick: Glacier Bancorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Glacier Bancorp stellt am 22.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,493 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Glacier Bancorp 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 304,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 328,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Glacier Bancorp Inc.
|49,67
|5,84%