WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Glacier Bancorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Glacier Bancorp stellt am 22.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,493 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Glacier Bancorp 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 304,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 328,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

