Glacier Bancorp Aktie

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WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Glacier Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Glacier Bancorp stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Glacier Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 322,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,52 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD, gegenüber 1,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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