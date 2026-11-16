Gladstone Capital Aktie
WKN DE: A407FM / ISIN: US3765358789
|
16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Capital legt Quartalsergebnis vor
Gladstone Capital öffnet am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,480 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Capital 0,620 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 25,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 45,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,99 USD im Vergleich zu 2,55 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 100,7 Millionen USD, gegenüber 144,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gladstone Capital Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Gladstone Capital legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|Erste Schätzungen: Gladstone Capital präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Gladstone Capital präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Gladstone Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Gladstone Capital Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Gladstone Capital Corp Registered Shs
|17,60
|0,28%