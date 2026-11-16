Gladstone Capital Aktie

Gladstone Capital ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407FM / ISIN: US3765358789

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 07:01:06

Ausblick: Gladstone Capital legt Quartalsergebnis vor

Gladstone Capital öffnet am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,480 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Capital 0,620 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 25,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 45,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,99 USD im Vergleich zu 2,55 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 100,7 Millionen USD, gegenüber 144,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gladstone Capital Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Gladstone Capital Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gladstone Capital Corp Registered Shs 17,60 0,28% Gladstone Capital Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas schwächer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gerät am Montag etwas unter Druck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen