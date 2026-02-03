Gladstone Capital Aktie

Gladstone Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407FM / ISIN: US3765358789

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gladstone Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gladstone Capital wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,483 USD. Das entspräche einer Verringerung von 60,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,21 USD erwirtschaftet wurden.

Gladstone Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 69,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,55 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 98,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 144,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

