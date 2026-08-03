Gladstone Capital Aktie
WKN DE: A407FM / ISIN: US3765358789
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Capital präsentiert Quartalsergebnisse
Gladstone Capital wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,476 USD je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 24,9 Millionen USD – ein Plus von 38,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gladstone Capital 18,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD, gegenüber 2,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 100,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 144,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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