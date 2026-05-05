Ausblick: Gladstone Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gladstone Capital wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,485 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,36 Prozent erhöht. Damals waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 13,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gladstone Capital für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 25,2 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,94 USD je Aktie, gegenüber 2,55 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 100,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 144,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at