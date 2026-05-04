Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Commercial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gladstone Commercial öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,050 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent auf 42,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,153 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 173,8 Millionen USD, gegenüber 161,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.
Analysen zu Gladstone Commercial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gladstone Commercial Corp.
|10,85
|0,93%