Ausblick: Gladstone Commercial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gladstone Commercial öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,050 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent auf 42,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,153 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 173,8 Millionen USD, gegenüber 161,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at