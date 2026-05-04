Gladstone Commercial Aktie

Gladstone Commercial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Gladstone Commercial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gladstone Commercial öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,050 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent auf 42,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,153 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 173,8 Millionen USD, gegenüber 161,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Gladstone Commercial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gladstone Commercial Corp. 10,85 0,93% Gladstone Commercial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische präsentiert sich stabil. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet Verluste. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen