Gladstone Commercial Aktie

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WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Gladstone Commercial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gladstone Commercial veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,033 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gladstone Commercial einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Gladstone Commercial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 42,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,21 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 171,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 161,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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