Ausblick: Gladstone Commercial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gladstone Commercial wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,045 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Commercial 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gladstone Commercial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,2 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,228 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 170,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 161,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at