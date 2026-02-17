Gladstone Commercial Aktie

Gladstone Commercial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gladstone Commercial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gladstone Commercial wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,020 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,30 Prozent auf 41,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Commercial noch 37,4 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,113 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 159,1 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 149,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Gladstone Commercial Corp. 9,84 0,46% Gladstone Commercial Corp.

