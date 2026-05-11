Gladstone Investment Aktie
WKN DE: A0KES9 / ISIN: US3765461070
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Investment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gladstone Investment präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,214 USD. Dies würde einer Verringerung von 56,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gladstone Investment 0,490 USD je Aktie vermeldete.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 25,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 46,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,406 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 99,7 Millionen USD, gegenüber 156,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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