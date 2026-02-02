Ausblick: Gladstone Investment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gladstone Investment wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,235 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Investment 1,05 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Gladstone Investment im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 25,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,24 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD, gegenüber 1,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 100,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 156,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

