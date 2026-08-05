Gladstone Investment Aktie
WKN DE: A0KES9 / ISIN: US3765461070
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Investment zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gladstone Investment wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,215 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Gladstone Investment im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 25,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,99 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,870 USD, gegenüber 4,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 105,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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