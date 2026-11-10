Gladstone Land Aktie
WKN DE: A1KCL7 / ISIN: US3765491010
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Land vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gladstone Land präsentiert in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,127 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gladstone Land noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.
Gladstone Land soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,503 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 73,8 Millionen USD im Vergleich zu 88,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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