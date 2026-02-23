Gladstone Land Aktie
WKN DE: A1KCL7 / ISIN: US3765491010
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Land zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gladstone Land wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,168 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 39,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 29,4 Millionen USD gegenüber 21,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,073 USD im Vergleich zu -0,290 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 74,8 Millionen USD, gegenüber 85,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Gladstone Land Corp
