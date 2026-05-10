Gladstone Land Aktie
WKN DE: A1KCL7 / ISIN: US3765491010
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Land zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gladstone Land wird am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,223 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,48 Prozent auf 14,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Land noch 16,8 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,450 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 80,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 88,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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